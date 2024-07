Francia Meloni | Brava Le Pen Tentativo di mettere all' angolo chi non vota le sinistre

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 1 luglio 2024) Marine Le Pen e il suo RN hanno dominato il primo turno delle elezioni legislative in. Rassemblement National e gli alleati di estrema destra arrivano al 33,14% dei voti. Lontana la maggioranza macroniana, Ensemble si ferma al 20,04%. Fa meglio la sinistra unita nel Nuovo Fronte Popolare della gauche, che tocca il 28%. "Intanto ho notato una grande partecipazione al voto ine questo è sempre un dato molto positivo. Sul piano politico, faccio i miei complimenti al Rassemblement National e ai suoi alleati per la netta affermazione al primo turno. Quanto al ballottaggio, lei sa che io tratto sempre con rispetto le dinamiche politiche ed elettorali delle altre nazioni. Certo, siamo di fronte a uno scenario molto polarizzato e se mi chiede se preferisco la sinistra, in qualche caso anche piuttosto estrema, o la destra Ovviamente preferisco la destra".