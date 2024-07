Foschi | Conte- Napoli? E’ stato scelto un allenatore importante per tornare competitivi ma …

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 1 luglio 2024): ”Ma non è che si prendeed in automatico spariscono i problemi, il club deve lavorare bene, tutti gli ingranaggi devono funzionare correttamente ed in equilibrio tra loro” Rino, dirigente sportivo, è intervenuto a Radio Marte nel corso di ForzaSempre ‘summer edition’. Queste le sue parole sull’Italia di Spalletti ed ildisul “Disastro Italia” “Disastro Italia, commissione per facilitare rapporti Club-Nazionale idea giusta? È un’ancora di salvezza. Ho avuto Prandelli come, lo stimo molto e nonostante l’ottimo lavoro alla fine si dimise, quando ha dovuto farlo, da commissario tecnico. Era all’estero e tornò in Italia per dimettersi, insieme all’allora presidente federale Tavecchio.