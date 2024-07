Festival delle Periferie alla Masseria Ferraioli di Afragola le band under35

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 1 luglio 2024) Il 4, 5 e 6 luglio 2024 laAntonio Espositodi(Na) – in via Enrico Berlinguer – sarà palcoscenico del, l’evento all’insegna di musica live, estemporanee di arti grafiche e visive, esposizioni, workshop di approfondimento del settore discografico e artistico, momenti di incontri e discussioni. Unmultidisciplinare ad ingresso gratuito la cui direzione artistica è curata dal musicista dei 24 Grana Giuseppe Fontanella. Si tratta di un appuntamento realizzato nell’ambito del programma “Per Chi Crea”, con il sostegno MiC e di SIAE, che sostiene la musica emergente e i giovani talenti e che dà seguito alle ultime due edizioni dello Scampia Music Fest. Il, in particolare, realizzato con il sostegno dellaAntonio Esposito, dell’associazione Libera e di Amnesty International, punta a superare le barriere culturali e sociali che caratterizzano le, attraverso una proposta artistica e forme di comunicazione musicale in grado di aprire spazi di rappresentazione e suscitare emozioni che richiamano a condizioni di socialità e valori etici.