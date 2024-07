Dalla movida molesta agli atti vandalici le proteste dei residenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 1 luglio 2024) E’ stata una notte complicata sulla Riviera delle Palme e nell’entroterra quella fra sabato e domenica, con schiamazzi, incidenti e. Numerose telefonate ai centralini delle forze dell’ordine per la musica troppo alta che provenivazona centrale della città e dal lungomare. Più di una segnalazione è arrivata da piazza Giorgini di San Benedetto, dove la musica alta e il volume dei vocalist hanno disturbato il sonno deie dei clienti di un noto hotel. Segnalazioni sono poi arrivate daidi via Monte San Michele per la musica che arrivava da uno chalet all’inizio del lungomare. Richieste di intervento per la musica troppo alta, dopo l’una di notte, sono arrivate anche da Monteprandone, dov’era in corso la sagra del luppolo.