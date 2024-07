Come sta cambiando il cyber-spionaggio cinese

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 1 luglio 2024) Recenti fughe di notizie e altre rivelazioni sull’uso che Pechino fa delle società di hacking stanno facendo luce sula privatizzazione con caratteristiche cinesi stiale operazioni governative di intelligence. A scriverlo su DefenseOne sono Matt Brazil, ex militare americano e diplomatico, oggi senior analyst di BluePath Labs e fellow alla Jamestown Foundation, e P.W. Singer, senior fellow alla New America e fondatore di Useful Fiction. I due autori partono da quanto accaduto il 16 febbraio scorso, quando un anonimo ha pubblicato sulla piattaforma GitHub più di di 570 file, immagini e registri di chat provenienti da iSoon, nota ancheAuxun, aziendacon sede a Shanghai che vende servizi di hacking e raccolta dati a terzi al governo, al comparto sicurezza e alle imprese statali.