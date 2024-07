Cobra Kai S6 | il trailer della prima parte in arrivo su Netflix

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di lunedì 1 luglio 2024) Il colosso dello streamingha diffuso in rete ildelle tre parti annunciatestagione finale diKai. Come noto, lasarà trasmessa sua partire dal 18 luglio e conterà solo cinque episodi, successivamente si dovrà aspettare nel mese di novembre per la seconda, con un finale al momento fissato in una data non annunciata nel 2025. I nuovi episodi partiranno dall’eliminazioneKai dalla Valley, con gli studenti ed i sensei impegnati nel capire come e secipare al Sekai Taikai, i campionati mondiali di karate.Kai vede protagonisti Ralph Macchio, William Zabka, Martin Kove e Yuji Okumoto che riprendono tutti i loro ruoli dalla serie di film Karate Kid. Nel cast figurano anche Xolo Maridueña, Jacob Bertrand, Mary Mouser, Tanner Buchanan, Peyton List, Gianni DeCenzo, Courtney Henggeler, Vanessa Rubio, Dallas Dupree Young, Alicia Hannah-Kim, Griffin Santopietro e Oona O’Brien.