Calvenzano rapina in villa in pieno giorno | zia e nipote minacciate con un coltello

(Di lunedì 1 luglio 2024)con un, sono state costrette a consegnare tutto ciò che avevano in casa. Sono stati minuti di paura quelli vissuti da un’anziana e la giovanegiovedì scorso, quando sono statete inin casa da due uomini armati. Magro il bottino, con poco denaro contante e alcuni oggetti in oro, ma soprattutto i due malviventi non hanno fatto del male alle vittime che se la sono cavata solo con un grande spavento. Secondo una prima ricostruzione, zia estavano trascorrendo un pomeriggio di relax sotto il portico delladell’anziana, in via Casirate a, una tranquilla zona residenziale a ovest del paese con tante abitazioni e dove non era mai successo nulla di simile. All’improvviso, intorno alle 19, si sono trovate di fronte due uomini, che erano riusciti a introdursi all’interno della proprietà.