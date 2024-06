Tutte le volte che mi capita di parlare con degli studenti del loro futuro la prima cosa che raccomando è esplorare se stessi alla ricerca dei propri sogni

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 30 giugno 2024) Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Sono settimane indimenticabili, queste, per tutti quei ragazzi che stanno affrontando gli esami di maturità. Di quel giorno del lontano 1985, in cui toccò a me affrontare la prova orale, ricordo tutto: dmia giacca bluette a pois bianchi e neri, al volto dei commissari e a quello dei compagni di scuola, venuti a sentirmi. Poi, ovviamente, il mio batticuore. “Qual è il suo sogno nel cassetto?” mi chiese il presidente, al termine del colloquio, tirando fuori dal suo un pacchetto di sigarette. “Fare la giornalista” risposi io tutto d’un fiato. “Secondo me, se si impegna, ce la può fare” ribattè lui con un mezzo sorriso. Le sue parole tintinnarono come monete in quel barattolo di speranze in cui già avevo riposto le mie amatissime letture, i migliori voti ai temi, le parole della professoressa di italiano delle medie, laa dire che presto avremmo letto il mio nome su un libro, e le argomentazioni similialtri prof a mio padre, il più scettico circa un mioda giornalista.