Se Inside Out 2 polverizza record al box office è per come spiega per immagini cose che non riusciamo a esprimere con le parole

(Di domenica 30 giugno 2024) Con un successo strepitoso al botteghino e critiche entusiastiche da parte del pubblico e degli addetti ai lavori,Out 2 ha segnato ufficialmente il ritorno trionfale della collaborazione tra Disney e Pixar nei cinema di tutto il mondo. Solo in Italia sono 3,1 i milioni gli spettatori – per un totale di 23 milioni di euro incassati – che si sono recati nelle sale per assistere, dopo 9 anni, al ritorno di Gioia, Tristezza, Rabbia, Disgusto e Paura. Com’è ormai noto, per questa nuova avventura, le emozioni “semplici” sono state accompagnate da Invidia, Imbarazzo, Ennui, Nostalgia e Ansia che hanno contribuito a formare il carattere e la coscienza della piccola Riley, entrata nella pubertà in questo secondo capitolo. Sembra che proprio i nuovi arrivati (e una in particolare!) nel Quartier Generale – che altro non è che la mente di Riley – siano il segreto del rinnovato e moltiplicato successo del film.