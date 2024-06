Pisa Mezzogiorno conquista il Ponte di mezzo

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di domenica 30 giugno 2024)si prende la rivincita e batte Tramontana,ildi. Anche questa volta, come lo scorso anno, a decidere il vincitore dell’edizione 2025 s.p è stata necessaria la bella tra le nazionali delle Parti. Dopo un combattimento di oltre 10 minuti, la Parte Australe ha avuto la meglio sugli uomini di Borea. Era dal 2018 che non accadeva. «si aggiudica un’avvincente edizione del Gioco del– dichiara il Sindaco diMichele Conti. Complimenti ai combattenti e ai figuranti di entrambe le Parti per aver onorato le tradizioni che rendono fieri noini. Si chiude così un Giugnono molto partecipato. Nei prossimi mesi continueremo a lavorare per far conoscere le nostre tradizioni anche fuori dalla nostra città e per rendere Luminara, Palio e Gioco delancora più attrattivi anche per i turisti».