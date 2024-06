Okgaton Tsunami Mattia Faraoni difende il titolo Mondiale ISKA -95 kg

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 30 giugno 2024) Una serata intensa, un’atmosfera caldissima e unche riesce nella difesa del suodella categoria fino a 95 kg. Al PalaTiziano di Roma, davanti al suo pubblico, il 32enne kickboxer sconfigge Danut “Happy Killer” Hurduc per decisione unanime dei giudici al termine di un match a tratti drammatico, dopo chenei primi secondi sente subisce una distorsione al ginocchio e fatica a rialzarsi. Cade il gelo, c’è un consulto con i medici, ma vuole a tutti i costi riprendere. Getta il cuore oltre l’ostacolo il romano – salito sul ring con la numero 10 di Francesco Totti – che pur visibilmente lontano dal 100% negli appoggi, e lo si nota in particolare in diversi tentativi di high kick che non sortiscono effetti, prova una continua azione offensiva mentre Hurduc è spesso “sporco” nella sua difesa.