Nuovo bonus figli 3-13 anni nessuna proroga | scadenza domande imminente

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 30 giugno 2024) Non c’è da aspettare per inoltrare la domanda per il: basta avere i giusti requisiti,. I centri estivi, per molte famiglie italiane, sono diventate le scuole della bella stagione. Per tre mesi l’anno i bambini e i ragazzi, infatti, non sono impegnati tra i banchi di scuola. E, a differenza deglipassati, quando esistevano le lunghe “villeggiature” in famiglia, oggi con ferie che si riducono in media ad un massimo di 10 giorni, è difficile trovale loro “una sistemazione”. Ilaiuta le famiglie – (www.cityrumors.it)Non sempre i nonni sono disponibili e pertanto il centro estivo rimane l’unica soluzione. Peccato che questi centri non sono per niente gratis, tutt’altro: hanno dei costi, a volte veramente alti.