Nigeria | attacchi suicidi nel nord-est almeno 18 morti

(Di domenica 30 giugno 2024)18 persone sono state uccise e 19 sono rimaste ferite in diversi attentatiavvenuti ieri nella città di Gwoza, nello stato di Borno, nel-est della: lo hanno reso noto i servizi di emergenza locali. In uno degli, durante un matrimonio, ha affermato polizia, sono morte6 persone. Gli, che non sono stati ancora rivendicati, ricordano il modus operandi del movimento Boko Haram, molto radicato in questa regione dellaal confine con il Camerun. .