Milly Carlucci la figlia Angelica ha sposato il principe Dettagli e foto

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 30 giugno 2024)Donati e Fabio Borghese hanno celebrato il loro amore con un matrimonio da favola, immortalato in splendidepubblicate sul profilo Instagram della sposa. L'evento, tenutosi nella suggestiva Villa Medicea di Montevettolini, nei pressi di Pistoia, in Toscana, ha visto la partecipazione di amici e parenti in un'atmosfera elegante e senza tempo. La scelta della location non è stata casuale. La Villa Medicea di Montevettolini, proprietà della famiglia Borghese, ha offerto un luogo perfetto per un evento così importante. Immersa nel verde delle colline toscane, la villa ha regalato agli invitati un'esperienza unica, fatta di eleganza e raffinatezza. Gli ospiti hanno potuto godere di uno scenario incantevole, con ampi giardini e un'atmosfera che sembra sospesa nel tempo.