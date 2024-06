L’Occidente in crisi non ci resta che la Chiesa sinodale Il commento di Cristiano

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 30 giugno 2024) Identificato da molti con il mondo libero e democratico, il cosiddetto Occidente (occidente di cosa? Dove comincia? Dove finisce?) sembra sull’orlo di unadi nervi. Biden resiste nonostante lui stesso si veda come un pugile suonato, Trump va avanti nonostante i suoi lo sappiano che è un mentitore seriale, Macron si gioca Parigi senza neanche una Messa di addio, i leader dell’Europa chesi arroccano su sé stessi, Giorgia – detta Meloni – non sa se rappresentare l’Italia o il suo blocco “conservatore”. Ha ragione il direttore de La Stampa, è unadi nervi dovuta all’ego dei leader? Io non penso. Si suol dire che gli elettori hanno sempre ragione. Sarà vero, ma bisogna capire cosa li guidi. E a me sembra che li guidi il peggiore dei nocchieri, per il quale non ci può essere comprensione: questo nocchiero è la paura.