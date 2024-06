LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | si comincia dalla Cesenatico di Marco Pantani

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 30 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE12.40: Sisubito a ritmi serrati e ci sono subito i primi attacchi. 12.36:LA! 12.35: Le prime immaginipartenza POV : you are Christian Prudhomme #TDFpic.twitter.com/PaJbhUXzh8 —de(@Le) June 30,12.33: I corridori si stanno avvicinando alla partenza. C’è un momento di trasferimento verso. 12.30: Andiamo a vedere l’altimetria della12.26: Anche la seconda giornata in Emilia Romagna non sarà per nulla scontata e il gruppo dovrà stare molto attento. Questa volta sono sei i GPM: Colle del Monticino (2 km al 7,5%), Gallisterna (1,2 km al 12,8%), Botteghino di Zocca (1,9 km al 6,9%), Montecalvo (2,7 km al 7,7%) e soprattutto il San Luca, da affrontare due volte.