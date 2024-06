Legnano cerca di sedare una lite e viene colpito da una sprangata alla testa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 30 giugno 2024)(Milano), 30 giugno 2024 – Stavano litigando per motivi ancora da chiarire e quando il responsabile del locale è intervenuto per provare ala contesa ad avere la peggio, come capita spesso in questi casi, è stato proprio quest’ultimo "pacificatore",con una spranga: l’episodio è accaduto poco dopo mezzogiorno di oggi al Circolo Pertini nel rione Mazzafame, in via dei Salici. Dopo unache ha preso il via all'interno del Centro Pertini tra due persone – adulti e frequentatori abituali del circolo - e che è poi proseguita all'esterno del locale in via dei Salici, il coordinatore del locale, cinquantenne, è infine intervenuto per provare a calmare i due soggetti ka è statoal capo da uno dei due contendenti con una spranga di ferro, evidentemente reperita nei pressi del circolo.