La maledizione dei campioni | Italia fuori agli ottavi come Spagna e Portogallo

(Di domenica 30 giugno 2024) Dall’è nato tutto e con l’tutto continua: nel 2016 gli azzurri di Antonio Conte eliminavano ladi finale e accedevano ai quarti, poi persi ai rigori contro la Germania. La vincitrice di Euro 2016 fu il, a cui toccò la stressa sorte nel 2021, quando da campione in carica uscìdi finale contro il Belgio, poi avversario dell’. Proprio con gli azzurri, sabato, questa tendenza è proseguita: a seguito della sconfitta contro la Svizzera, infatti, gli azzurri sono diventati la terza nazionale campione in carica a usciredel campionato europeo. epa11445729 Italy players walk off after losing the UEFA EURO 2024 Round of 16 soccer match between Switzerland and Italy, in Berlin, Germany, 29 June 2024.