Il progetto continua Gravina e Spalletti non si dimettono dopo il disastro di Euro2024

(Di domenica 30 giugno 2024) Piena responsabilità sul fallimento europeo ma si va avanti sulpluriennale provando percorsi e soluzioni diverse per non commettere gli stessi errori.il 'naufragio' di Berlino e una lunga notte di confronti e chiarimenti, il presidente della Figc, Gabriele, e il ct Luciano, intendono tenere dritta la barra: niente dimissioni o passi indietro, nessun radicale stravolgimento ma una presa d'atto del momento di criticità da cui trovare presto rimedi «perché non sarebbe giusto buttare via tutto quanto fatto», come ha precisato il numero uno federale che ha difeso il ct. «Ha la nostra fiducia, non penso sia possibile abbandonare untriennale8-9 mesi di lavoro. Ma c'è da cambiare qualcosa e da rivedere a livello di approccio.