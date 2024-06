Formazioni confermate con Mainoo che subentra a Gallagher

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 30 giugno 2024) 2024-06-30 16:54:50 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Questo pomeriggio l’Inghilterra affronterà la Slovacchia a Gelsenkirchen, con in palio un posto nei quarti di finale di Euro 2024. La partita inizierà alle 17:00, ora del Regno Unito, e verrà trasmessa su ITV. Notizie sulla squadra L’Inghilterra spera di fare una prestazione migliore contro la Slovacchia dopo tre prestazioni poco entusiasmanti nel Gruppo C. Ha aperto con una sconfitta per 1-0 contro la Serbia, seguita da pareggi contro Danimarca e Slovenia. Il manager Gareth Southgate ha apportato solo un cambiamento con Kobbieche sostituisce Conor. Il giovane del Manchester United ha sostituitonell’intervallo della partita con la Slovenia e ha offerto una prestazione sicura al fianco di Declan Rice alla base del centrocampo inglese.