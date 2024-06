Europei calcio 2024 oggi in tv | orari calendario partite 30 giugno streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 30 giugno 2024) Prosegue con altri due ottavi di finale la fase a eliminazione diretta deglidimaschile in Germania. Si preannunciano due match sbilanciati almeno sulla carta, ma questa rassegna continentale ci ha già dimostrato che le sorprese sono dietro l’angolo e le big hanno meno margine rispetto al passato sulle squadre di seconda/terza fascia. Tutto può succedere comunque in una partita secca, con tempi supplementari e rigori a decidere il passaggio del turno in caso di parità. Il programma odierno si apre alla Veltins-Arena di Gelsenkirchen (ore 18.00) con Inghilterra-Slovacchia, prima del gruppo C contro terza dell’E, mentre in serata (ore 21.00) a Colonia si disputerà Spagna-Georgia, dominatrice del girone B contro terza del gruppo F.