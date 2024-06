Elezioni Francia ecco il fronte anti Le Pen | al secondo turno fermare destra

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 30 giugno 2024) Il Rassemblement National di Marine Le Pen e Jordan Bardella punta alla maggioranza assoluta neldellelegislative in, in programma il 7 luglio. Gli altri soggetti politici, quando i dati del primonon sono ancora definitivi, lanciano messaggi in un’unica direzione: bisognaRN. Ensemble pour la République, la coalizione presidenziale, chiede ai candidati arrivati terzi di abbandonare “a vantaggio dei candidati in grado di battere il Rassemblement National“, quelli con i quali “condividiamo i valori della Repubblica”. Per Ensemble, il blocco della sinistra Nouveau Front Populaire – che sfiora il 30% – “paga la sua alleanza con La France Insoumise” e “tenuto conto dei risultati del primo, l’alleanza Nfp non potrà vincere” domenica prossima e “non potrà governare il Paese, da sola e nella sua forma attuale”.