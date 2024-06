Criminal minds è finito? Dove è ambientato? Curiosità sulla serie tv

Leggi tutta la notizia su nonsolo.tv

(Di domenica 30 giugno 2024) “” è una delleTV più longeve e apprezzate del panorama televisivo. Per oltre 15 anni, lo show ha seguito le complesse indagini dell’Unità di Analisi Comportamentale dell’FBI, offrendo uno sguardo intrigante nelle menti degli assassini più pericolosi. Laè stata amata da milioni di spettatori per le sue storie avvincenti e i suoi personaggi memorabili. Quante stagioni sono? “” è andato in onda per un totale di 17 stagioni, dal 2005 al 2024. L’ultima ancora inedita in Italia . Durante questo periodo, ha trasmesso oltre 300 episodi, rendendolo uno degli show di maggior successo nella storia della televisione americana. Ogni stagione ha esplorato nuovi crimini e introdotto nuovi personaggi, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori.