Calciatore francese infrange il silenzio elettorale con il post anti Le Pen

(Di domenica 30 giugno 2024) IlJules Koundé ha infranto ile durante il primo turno delle elezioni legislative in Francia ha affermato che Le Rassemblement National «non è la soluzione». Alla vigilia degli ottavi di finale degli Europei di calcio, dove la Francia incontrerà il Belgio, Koundé ha scritto su 'X' che «votare è un dovere oltre che un diritto, la forza della democrazia è che ogni voce conta e ognuno è libero di esprimere la propria opinione» e che oggi «è un giorno importante per la Francia e per il suo futuro». Difensore del Barcellona, ??25 anni, Koundé ha affermato che «da parte mia vedo che l'estrema destra non ha mai portato un paese a ottenere più libertà, più giustizia e convivenza. E non credo che lo farà mai».