A Matteo Cesca il premio Massimo Troisi Riconoscimento alla carriera per Leo Gullotta

(Di domenica 30 giugno 2024), attore originario di Lucca, è il vincitore del concorso Miglior Attore Comico della XXIV edizione del, mentre ilè stato assegnato a Leo. Sono alcuni dei riconoscimenti assegnati nella kermesse organizzata dcittà di San Giorgio a Cremano e finanziata dRegione Campania, svoltasi a Villa Bruno dal 24 al 29 giugno. Nella serata conclusiva sono stati assegnati i premi di questa edizione, diretta da Gino Rivieccio. Conin finale sono giunti i concorrenti Raffaele Nolli, Maria Stefania Pellegrini e Lucia Arrigoni. Presidente di giuria per il concorso miglior attore comico è stato Giancarlo Bozzo, autore e sceneggiatore. Per la sezione Migliore Scrittura Comica, presieduta da Pino Imperatore, hanno ricevuto ilper la migliore opera edita Luisella Mazza con il romanzo ‘Bum Bum Bum’ (Fazi editore) mentre ilmiglior racconto inedito è andato a Katia Caccia per l’opera ‘Starball9’.