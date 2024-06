Sequestrata mozzarella di bufala fake in caseificio di Marcianise

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di sabato 29 giugno 2024). I militari del Nucleo Carabinieri Forestale, nel corso di una verifica sulla regolarità di produzione e commercializzazione dei formaggi freschi a pasta filata, nonché sulla tracciabilità del latte utilizzato nelle produzioni, in undi, hanno scoperta l’esistenza di una frode nell’esercizio del commercio in relazione al prodottoesposto per la vendita rispetto a quello dichiarato sull’etichetta presente sugli incarti utilizzati per il suo confezionamento. In particolare il prodotto venduto comedi, ovvero preparato esclusivamente con latte di, è risultato essere unamista, ovvero preparato con una percentuale di latte vaccino e restante parte con latte di