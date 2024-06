Ronaldo sembrava leggermente più grasso del solito | Snake ritenuto maschio ha 14 cuccioli in una rara nascita vergine

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di sabato 29 giugno 2024) Una sorprendente "" nel regno animale Un serpente in cattività, considerato, ha stupito i suoi custodi dando alla luce 14dopo anni di isolamento. La boa arcobaleno brasiliana chiamatanon aveva contatti con altri serpenti per quasi un decennio. La scoperta e la meraviglia dei custodi I custodi del City of Portsmouth College nel Regno Unito sono rimasti sbalorditi quando uno degli studenti ha fatto una scoperta straordinaria durante un controllo di routine:aveva partorito senza un partner maschile. Amanda McLeod, tecnica di cura degli animali, ha raccontato la sorpresa e l'incredulità di fronte a