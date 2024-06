Rettore su Venditti | Ce l’ha con me Farebbe meglio a stare zitto

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 29 giugno 2024) La settimana scorsa Antonelloha espresso qualche perplessità sulla direzione presa da Annalisa e Angelina Mango, che secondo lui sarebbero state costrette dal mercato diventare altro da sé stesse. Il cantautore dopo l’uscita di numerosi articoli ha cercato di spiegarsi: “Io amo Annalisa, Angelina e Madame quindi tutto l’articolo è un’enorme forzatura solo per creare strani e inutili paragoni. Le ho sentite interpretare canzoni di grandi cantautori con grande maestria, ma evidentemente per il mercato di oggi non basta essere brave. Si pretende un look e una presunta sensualità imposta da un ulteriore presunto sound ormai globalizzato“. Adesso in merito a questa polemica è intervenuta anche una collega di Antonello, Donatella