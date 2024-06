Pensioni 2024 l’editoriale | no a quota 103 serve più flessibilità come la proposta UTP

Leggi tutta la notizia su pensionipertutti

(Di sabato 29 giugno 2024) Con la fine dell’anno scolastico milioni di italiani si apprestano a fare qualche giorno di meritata vacanza e cercare di rilassarsi un po’ dopo mesi molto difficili con due guerre in cui siamo indirettamente coinvolti e di cui, purtroppo, non si vede ancora una soluzione. A settembrePaese dovremo affrontare sfide impegnative in campo economico dovute anche alla procedura di infrazione in cui siamo incappati assieme ad altri Stati a seguito del nuovo patto di stabilità ripristinato dopo la tregua per Covid, che ci costringerà a spendere “con cautela” in ambito di Legge di Bilancio. Riforma103, Opzione donna e ape social Per fortuna ci sono alcuni aspetti che sono positivil’aumento dell’occupazione che ha raggiunto livelli record anche di contratti a tempo indeterminato e sicuramente avremo un grosso beneficio dal turismo con numeri importanti di stranieri che stanno invadendo il nostro Belpaese e che porteranno il PIL nelintorno all’1% in aumento rispetto allo 0,7% previsto.