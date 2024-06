LIVE Italia-Svizzera 0-2 Europei 2024 in DIRETTA | palo di Scamacca!

Leggi tutta la notizia su oasport

81? Cross dalla trequarti di Zaccagni. Il pallone è facile preda di Akanji che di testa allontana la minaccia. 80? Xhaka lancia lungo per Duah, che prova a bruciare in velocità Bastoni. L'azzurro anticipa l'avversario e si rifugia da Donnarumma. 79? Corner battuto ad uscire. La palla arriva al limite dell'area dove c'è Freuler, che tenta la conclusione di prima. Il tiro è impreciso con il pallone che si impenna e termina altissimo sopra la traversa. 78? Cross arretrato di Sierro. La palla viene intercettata da Bastoni che non riesce ad evitare il corner. 77? Doppio cambio: fuori Ndoye ed Embolo, dentro Sierro e Duah. 76? Lancio lungo di Fagioli a cercare Zaccagni che viene anticipato da un difensore svizzero.