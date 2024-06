Hawk Tuah che cos’è il tormentone che è ovunque sui social?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di sabato 29 giugno 2024) Volevate un altroweb? Eccolo qui sied è connesso alla cosiddettaGirl, che si chiama Hailey Welch e non si aspettava certo di provocare tutto questo. La ragazza in questione è stata fermata per strada e le hanno fatto una domanda: “Qual è una mossa a letto che fa impazzire gli uomini ogni volta?“. Hailey ha risposta con candore: “Gli devi fare quell’e sputare su quel coso“. Dopo di che ha mimato il gesto. Sì, l’è una metafora per il sesso orale. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da hailey welch (@haileywelch93) Se vogliamo proseguire sul linguaggio accademico, possiamo dire cheè un’espressione onomatopeica che sta per l’atto del lubrificare un pene attraverso uno sputo.