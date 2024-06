Giorgia accoltellata dal fidanzato il racconto agghiacciante della madre | Mia figlia quasi uccisa I carabinieri ci hanno ignorato

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 29 giugno 2024) Resta in carcere Giuseppe Proce, il 23enne di Racale accusato del tentato omicidio aggravato dai futili motivisua fidanzata. Il gip di Lecce Marcello Rizzo, al termine dell’interrogatorio, ha convalidato l’arresto in flagranza e ha disposto la custodia cautelare in carcere per il pericolo di recidiva. Il 23enne viene definito dal gip “un soggetto irascibile, privo di autocontrollo e incline alla violenza, visto che, per futili motivi di gelosia, sulla base di generiche confidenze fattegli da un amico e senza chiedere spiegazioni alla diretta interessata, non ha esitato ad aggredirePrete con due coltelli in maniera violenta e proditoria, dopo aver fatto irruzione due volte nella abitazione di lei e dopo aver aggredito anche lae il fratellostessa”.