F1 GP Austria | ancora una volta la McLaren non massimizza Norris in prima fila e Piastri settimo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 29 giugno 2024) Le qualifiche del Gp d’emettono il loro verdetto e questo non si discosta dagli ultimi weekend: laè una vettura prestazionale, completa, velocissima e solida, al momento superiore anche alla Red Bull, ma per un motivo o per un altro non riesce are del tutto il risultato. Se non si può imputare nulla a Lando, incon il secondo tempo alle spalle di un Verstappen semplicemente devastante, lo stesso non si può dire di Oscar, che a causa di un track limits abbastanza controverso, scivola dalla terza posizione, e sarebbe stato dunque il miglior risultato possibile per il team di Woking, a unposto deludente con il giro cancellato, e dunque a una gara da ricostruire per l’australiano. Che peraltro, nell’uscire fuori dalla linea bianca, non ha nemmeno tratto vantaggio, e che si è detto davvero deluso e frustrato a fine qualifiche: “Sono deluso, è fastidioso e frustrante perché ci siamo impegnati tanto.