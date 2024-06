Elly Schlein cavalca una cicogna in versione arcobaleno | il murale sulla maternità surrogata spuntato a Milano nel giorno del Pride – Foto e video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 29 giugno 2024) Si chiama «Rainbow, Love, Rights and $urrogacy» l’ultima opera dello street artist aleXsandro Palombo. Nel– realizzato in via Lecco, nel cuore del gay district diviene ritratta vestita con la bandieramentre vola sul dorso di una, che porta un bebè in una sacca di svolazzanti dollari americani. Il tema dell’opera, neanche a dirlo, è la. Una pratica sempre più popolare ma anche divisiva, su cui sia il governo Meloni che il Vaticano di Papa Francesco si sono sempre dichiarati fortemente contrari. Ildi Palombo è stato realizzato nello stesso, sabato 29 giugno, in cui asi tiene la parata del. Un appuntamento che ha visto la partecipazione anche della stessa, che non ha mancato di attaccare la premier Giorgia Meloni per il suo approccio ai diritti civili.