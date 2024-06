Elezioni Francia 2024 | sondaggi come funziona il voto di domani e gli scenari possibili

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 29 giugno 2024) Roma, 29 giugno– Si vota già nei territori francesi d’oltremare, i primi a recarsi alle urne per leparlamentari inche potrebbero vedere il partito anti-immigrati ed euroscettico di Marine Le Pen salire al potere per una storica prima volta. Dopo lo scioglimento dell'Assemblea nazionale annunciata dal presidente francese Emmanuel Macron alla luce dei risultati delle europee, gli elettori francesi votano per rinnovare i mandati parlamentari30 giugno per il primo turno, e il 7 luglio per il secondo. Leparlamentari anticipate sono state volute da Macron, tra tanti dubbi, anche nel suo campo politico, dopo la netta vittoria dell'estrema destra del Rassemblement National (RN) alle europee. I Mercati alla prova dellefrancesi.