Ue | Barelli ‘tutto procede come doveva andare Italia avrà commissario prestigioso’

(Di venerdì 28 giugno 2024) Roma, 28 giu. (Adnkronos) – “In Europa hanno votato più di 350 milioni di cittadini europei che hanno segnato la vittoria del Partito popolare europeo -di cui fa parte Forza- mentre il secondo partito è il socialdemocratico e solo terzi sono i Conservatori. La maggioranza politicana invece è fatta da tre partiti che hanno un una storia e un dna differente, ma che si sono alleati presentandosi con un programma comune alle elezioni che hanno vinto. Ma in Europa è un?altra cosa?. Così interviene a Tagadà in onda su La7 il presidente dei deputati di Forza, Paolo. ?I cittadini europei -ricorda- si sono pronunciati eaccade in democrazia i partiti che hanno vinto le elezioni si uniscono e decidono. Ad oggi sono stati indicati il presidente della Commissione europea, il presidente del Consiglio europeo e il Rappresentante della politica estera dell?Unione, tre funzioni che l?non aveva.