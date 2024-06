Gli immortali recensione |  autobiografia e mito nel film presentato alla Festa del Cinema di Roma

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di venerdì 28 giugno 2024) Lade Glidi Anne Riitta Ciccone,deldi: una storia che parla di famiglia, lutto e nostalgia mixando autobiografia ein un’empatica commistione di generideldi2023 nella sezione Freestyle, Gliè un film diretto da Anne Riitta Ciccone. Con una contaminazione di generi e un mix di autobiografia e, la regista affronta il tema della famiglia ma anche quello del lutto e della nostalgia. Il risultato è una pellicola stilisticamente modesta ma dgrande empatia. Divinità: credere o non credere Chiara (Gelsomina Pascucci) lavora come tecnico delle luci nell’allestimento di uno spettacolo di teatro-danza dedicato a Dioniso, che punisce l’umanità per non aver creduto nella sua natura divina.