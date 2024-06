DUETTANGO omaggio ad Astor Piazzolla con SILVIA MEZZANOTTE

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 28 giugno 2024) Nell’ambito della rassegna Extra Villae Metamorfosi in Bellezza cinema musica e teatro,feat El Conjunto Electronico è in concerto con “”,ad, giovedì 4 luglio presso Villa Adriana, Tivoli alle ore 21.conGiovedì 4 luglio, nella cornice incantata delle Grandi Terme di Villa Adriana a Tivoli si terrà lo spettacoloadcon(feat El Conjunto Electronico), in cui l’artista bolognese – front woman dei Matia Bazar per più di dieci anni e con una lunga e importante carriera anche da solista – interpreta i brani originali del maestroe del poeta del tango Horacio Ferrer, accompagnata dal direttore d’orchestra Filippo Arlia che ha unito il suo pianoforte con il bandoneon di Cesare Chiacchiaretta.