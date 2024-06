Come è morto Franco Franchi | Sopraffatto dalla malattia a soli 64 anni

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 28 giugno 2024) Sono trascorsi oltre trent’dalla morte di. I problemi di salute dell’attore iniziarono nel luglio del ‘92 quando, mentre si trovava sul set de “Avanspettacolo” che sarebbe andato in onda su Rai 3, venne colto da un attacco cardiaco. Già da tempo era alle prese con la cirrosi epatica e nel dicembre dello stesso anno, dopo alcuni giorni di ricovero, passò a miglior vita.da dedicato buona parte della sua vita alla passione per il teatro, per il cinema, senza mai dimenticare l’elemento esistenziale forse più rilevante: la famiglia. Per un’intera vita è stato legato a sua moglie Irene Gallina con la quale ha dato alla luce i figli Maria Letizia e Massimo Benenato. Quest’ultimo, in un’intervista del passato ad Oggi è un altro giorno, ebbe modo di raccontare la genesi dell’amore trae sua moglie Irene Gallina, per l’appunto suoi genitori.