Classifica dei 15 telefoni più venduti di sempre

(Di venerdì 21 giugno 2024) Secondo ladeipiùdi Visual Capitalist, sul mercato globale dominano Apple e Nokia, con un solo modello presente di Samsung tra le prime 15 posizioni. Il primo posto sorprendentemente non appartiene a Apple, ma al Nokia 1100. Un successo enorme per la multinazionale finlandese, che per i primi anni del 2000 ha tenuto testa a tutti i cellulari in commercio, totalizzando più di 250 milioni di vendite. https://www.visualcapitalist.com/top-15-most-sold-mobile-phones-all-time/dei 15più15. iPhone 5 https://www.notebookcheck.it/Apple-iPhone-5.93233.0.html#lightboxAll’ultima posizione troviamo l’iPhone 5 che ha registrato 156 milioni di unità vendute. L’iPhone 5 è stato lanciato da Apple a settembre 2012, rappresentando un passo avanti significativo rispetto ai modelli precedenti.