Fonte : romadailynews di 3 giu 2024

luceverdeLuceverde Roma ben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare incidente con la traffico in coda sulla carreggiata interna tra l’uscita ospedale Sant’Andrea e Salaria rallentamenti e code per traffico in carreggiata esterna tra le uscite per la via del mare e Appia via del Foro Italico code per traffico tra l’uscita a Corso di Francia e Salaria direzione San Giovanni sulla tangenziale est code per traffico tra svincolo via Tiburtina e via Salaria direzione stadio passiamo sul tratto Urbano della A24 Roma L’Aquila per segnalare code per traffico tra tangenziale il raccordo in via di Vigna Murata la polizia locale ci sia traffico rallentato a causa di un veicolo ribaltato in direzione di via Laurentina il traffico è deviato su via di Grotte d’arcaccio ai Parioli Per consentire i lavori di potatura in via Ruggero Fauro chiuso fino alle 8 il tratto di strada tra via Carlo Stuparich è viale della Moschea e per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito roma.

Traffico Roma del 03-06-2024 ore 18 | 00