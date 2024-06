Sono terrorizzata non sono pronta a lasciare niente a cominciare da mio figlio

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 3 giugno 2024) Ex di Bettino Craxi e di Walter Chiari, Patrizia Caselli ha raccontato per la prima volta di avere un tumore ai polmoni. In un’intervista concessa a Candida Morvillo sul Corriere della Sera ha raccontato della sua vita, dei suoi amori, dei suoi sogni e dei suoi progetti. E della paura per il, ora che sa di essere malata. Tumore al polmone, al via la campagna di sensibilizzazione “Quante Variazioni di Bianco” X Leggi anche › Al via lo screening per scoprire prima il tumore ai polmoni Patrizia Caselli choc: «Ho un tumore ai polmoni» Patrizia Caselli, che oggi ha 63 anni, ha raccontato che il 6 febbraio le è stato diagnosticato un carcinoma al polmone: «Un tumore al terzo stadio su quattro.