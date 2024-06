Saman la prima foto della madre dopo l’arresto I giudici | Fredda e risoluta altro che succube

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 3 giugno 2024) Reggio Emilia, 3 giugno 2024 – Una personalità "ferma e" che ha dimostrato nei confronti delle sortifiglia "freddezza e distacco assoluti". Dunque una moglie "tutt'che" di un marito autoritario e violento come invece ha sostenuto il figlio. Questo l’identikit fatto daidi Nazia Shaeen, ladiAbbas, nelle oltre 600 pagine di motivazioni con cui hanno condannato, nel dicembre scorso, la 51enne e il marito all'ergastolo. Shaeen, latitante, è stata arrestata venerdì scorso in Pakistan dove ha vissuto nell'ombra per gli ultimi tre anni,la fuga da Novellara il giornoil delitto e questa che pubblichiamo è ladonnasul furgone in Pakistan. Iritengono “inevitabile che la donna abbia partecipato attivamente ai momenti in cui si è decisa la sorte di”, perché fu ad esempio lei, la sera del 30 aprile 2021, a condurre la figlia in quell'ultima passeggiata, accompagnando insieme al marito Shabbar (con "sconfortante certezza" per i) "letteralmente la figlia a morire".