Roma voragine in via Zenodossio | riaperta al traffico dopo tre anni

(Di lunedì 3 giugno 2024), 3 giugno 2024 –tredi chiusura dovuta a unacausata da una perdita idrica di una condotta Acea, oggi è stataal transito via. All’insediamento di questa Amministrazione la situazione era in stallo, i periti di parte avevano provveduto a valutare la stabilità del palazzo sovrastante, al fine di garantire la sicurezza degli abitanti e della zona circostante, ma non si riuscivano a valutare le responsabilità del danno e i conseguenti lavori di chiusura dellae ripristino della strada”. Lo dichiarano, in una nota congiunta, il presidente del Municipio V Mauro Caliste e l’Assessore ai Lavori pubblici Maura Lostia. “Per arrivare quanto prima al superamento delle controversie e procedere all’avvio dei lavori è stato istituito un tavolo tecnico coinvolgendo Acea, le assicurazioni, i periti e gli avvocati di parte – proseguono -.