Niang criptico | Smetto di giocare Anzi no Messaggi cancellati | il futuro resta un rebus

(Di lunedì 3 giugno 2024) Una domenica pomeriggio criptica per M’Baye. Sul suo profilo social appare infatti uno in cui annuncia il proprio ritiro. "Dopo molte riflessioni interrompo la mia carriera calcistica" questo il post in lingua francese, che dopo neanche un’ora viene però tolto. Subito dopo, però, ne appare un altro: "Domani conferenza per spiegare la mia decisione". Ma anche questo ha vita breve e viene cancellato. Insomma,che creano confusione attorno aldi. Ha realmente maturato la decisione di smettere? Oppure è lo scherzo di un amico che si è impossessato del suo telefono, come pare filtri dal suo entourage? Di certo è stato un fulmine a ciel sereno visto che il giocatore non ha ancora trenta anni e la settimana scorsa è diventato l’eroe di un popolo, quello azzurro.