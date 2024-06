Napoli-Di Lorenzo non è finita | la prossima mossa di Conte

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 3 giugno 2024) In casatiene banco la situazione che si è creata attorno al capitano Giovanni Di. Antoniopronto a scendere personalmente in campo. Nel corso delle ultime settimana, in casaè scoppiato il caso Giovanni Di, con il capitano azzurro preso di mira dalla tifoseria. Negli ultimi giorni, il suo agente Mario Giuffredi ha comunicato a più riprese la volontà del suo assistito di cambiare squadra. Ilha replicato duramente alle parole dell’agente di Giovanni Di, con il caso che potrebbe andare avanti per le lunghe. Intanto Antonioè pronto a fare ladecisiva per ricucire lo strappo. Caso Di, Antoniopronto a fare la sua: le ultime In questi giorni, oltre all’attesa per l’arrivo adi Antonio, per gli azzurri si parla molto anche del futuro di Giovanni Di