Napoli-Conte parla anche Nicola Mora

(Di lunedì 3 giugno 2024) L’ex calciatore delè intervenuto a Radio Punto Nuovo. Di seguito le sue dichiarazioni rilsciate nella trasmissione ‘Punto Nuovo Sport’. “La scelta di Antonioridà entusiasmo alla piazza didopo l’annata che ha vissuto. La squadra ha bisogno di ritrovare motivazioni e il mister è l’uomo giusto sotto questo punto di vista. Con sé porta l’etichetta di un allenatore vincente e questo chiaramente si trascina qualche pressione, che però può diventare pressione positiva”. Seha accettato il progetto… “Se ha accettato il progetto, avrà tutte le intenzioni personali e societarie di riportare la squadra in alto. L’arrivo dipuò cambiare il mercato in uscita, perché i giocatori ora saranno motivati a restare al fianco di un allenatore importantissimo come Antonio