MotoGP promossi e bocciati GP Italia 2024 | Bagnaia sontuoso Morbidelli cresce KTM e Honda disastro

(Di lunedì 3 giugno 2024) IFRANCESCO(Ducati Factory): che weekend. Doppietta. Proprio come un anno fa. Due gare alla Pecco. Di testa. Senza la minima sbavatura. Domina la scena, riempi il bottino di punti (37) e si avvicina a due cose: il giusto feeling con la sua GP24 e, soprattutto, la vetta della classifica generale. ENEA BASTIANINI (Ducati Factory): sabato cade in battaglia con Jorge Martin per un colpo di sfortuna. Ieri, invece, mette in scena un finale clamoroso andando a rimontare prima Marc Marquez, poi Jorge Martin con un sorpasso alla Buccine all’ultima curva davvero straordinario. Il 2025 ormai è segnato per lui, ma ora potrà correre da “Bestia”. FRANCO(Ducati Pramac): sta tornando Franky! Dopo il quarto posto nella Sprint Race di sabato, ieri centra un sesto posto che gli regala importanti conferme.