L’oasi apre al pubblico ma è già polemica

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 3 giugno 2024) I laghetti deldi Tolcinasco sono stati presi d’assalto in questi giorni da numerosi visitatori che approfittano delle aperture estive.ospita volpi, cervi, lepri selvatiche, germani reali con le loro nidiate, qualche cinghiale e piccoli roditori. Poi ci sono piante da frutta antiche e pregiate e volatili di ogni genere. Per raggiungerebisogna percorrere la nuova pista ciclabile pedonale, un vero gioiellino costeggiata da due corsi d’acqua ricchi di fauna ittica i cui lavori sono ultimati da poco con l’installazione di lampioni che illuminano la ciclopedonale giorno e notte. Ieri erano decine i visitatori che a piede e in bicicletta hanno raggiunto l’area verde approfittando delle poche ore di sole concesse dalla tregua del maltempo.