L’allenatore Settesoldi dopo lo storico risultato Pronti a giocare le nostre chance

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) "Sapevamo che loro sarebbero partiti molto forte per cercare di tornare in gara e avevamo preparato bene la partita. Abbiamo sbagliato forse qualche occasione di troppo per poterla chiudere già nel primo tempo, ma alla fine i ragazzi hanno ottenuto unche è". E’ soddisfatto a fine gara Simone, allenatore della Zenith Prato,che la sua squadra ha pareggiato 2-2 col Granamica e ha guadagnato l’accesso alle finalissime per il salto in serie D. "Affronteremo una squadra sulla carta fuori portata, ma andremo per giocarci le. Con rispetto, ma senza timori reverenziali – insiste il tecnico bluamaranto – . Spero non sia un infortunio particolarmente grave quello di Ciravegna: ha sentito pizzicare, sarà difficile averlo per le prossime sfide, ma non disperiamo ancora.